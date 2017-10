Tenis: Simona Halep, pe locul 7 în clasamentul WTA

02 Mai 2016

Românca Simona Halep se află în continuare pe locul 7 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, la doar 320 de puncte de elvețianca Belinda Bencic, care încheie top ten. Halep este despărțită de aproape 300 de puncte de Petra Kvitova (Cehia), aflată un loc mai sus.A doua româncă din ierarhie este Monica Niculescu, pe locul 31 ca și săptămâna precedentă, Irina Begu a urcat o poziție și se află pe 34, iar Alexandra Dulgheru a urcat două locuri și se găsește pe 96, potrivit Agerpres.Americanca Serena Williams ocupă detașat prima poziție, urmată de poloneza Agnieszka Radwanska și de germanca Angelique Kerber.La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 31, Irina Begu a coborât un loc, de la 39 pe 40, în timp ce Raluca Olaru a înregistrat un salt de șapte locuri și a ajuns pe 44 după finala de la Rabat.În clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este prima româncă, pe locul 29.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Serena Williams (SUA) 8.625 puncte2 (2). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.7753 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.7404 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.8475 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.5306 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.9477 (7). Simona Halep 3.6608 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.6159 (9). Maria Șarapova (Rusia) 3.43110 (10). Belinda Bencic (Elveția) 3.340...............................................................31 (31). Monica Niculescu 1.49534 (35). Irina Begu 1.41096 (98). Alexandru Dulgheru 710110 (110). Andreea Mitu 605127 (131). Sorana Cîrstea 483134 (134). Patricia Țig 438163 (163). Ana Bogdan 345218 (218). Cristina Dinu 231236 (223). Mihaela Buzărnescu 210246 (247). Alexandra Cadanțu 194 etc.Clasamentul WTA la dublu1 (1). Martina Hingis (Elveția) 11.825 puncte1 (1). Sania Mirza (India) 11.8253 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.9304 (4). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 6.7005 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.8856 (6). Casey Dellacqua (Australia) 5.4927 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.3608 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.3359 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 4.86010 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.645..............................................................31 (31). Monica Niculescu 2.39040 (39). Irina Begu 2.03044 (51). Raluca Olaru 1.63097 (95). Andreea Mitu 778 etc.Clasamentul WTA Road to Singapore1 (1). Angelique Kerber (Germania) 3.416 puncte2 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 2.9303 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.1054 (4). Serena Williams (SUA) 2.0705 (5). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.6276 (6). Svetlana Kuznețova (Rusia) 1.4017 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.2088 (8). Roberta Vinci (Italia) 1.1789 (9). Sloane Stephens (SUA) 1.06010 (23). Timea Bacsinszky (Elveția) 967................................................................29 (29). Simona Halep 62838 (37). Monica Niculescu 53078 (79). Sorana Cîrstea 32489 (86). Irina Begu 272 etc.