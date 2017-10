Tenis: Simona Halep o va întâlni pe Danielle Rose Collins în primul tur la US Open

În primul tur al ultimului turneu de Mare Șlem din acest an, US Open, Simona Halep va juca împotriva Daniellei Rose Collins. Partidele din cadrul turneului vor începe luni, la New York. Pe tabloul principal la proba de simplu feminin se mai regăsesc alte patru românce: Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea și Alexandra Dulgheru.