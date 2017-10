Tenis / Simona Halep o întâlneşte pe Maria Sharapova în primul tur

Tenis / Simona Halep o întâlnește pe Maria Sharapova în primul tur

Ştire online publicată Vineri, 25 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, o va intalni pe rusoaica Maria Sharapova, locul 147 WTA, fosta numarul 1 modial, beneficiara a unui wild card, in mansa I a US Open, ultimul Grand Slam al anului, potrivit news.ro.Jucatoarea rusa a revenit in competitii in aprilie, dupa 15 luni de suspendare pentru ca a folosit o substanta interzisa, meldonium.Halep nu a invins-o niciodata pe Sarapova, in sase partide jucat pana acum. Ultima oara, ele s-au intalnit la Turneul Campioanelor din 2015, cand rusoaica a castigat cu 6-4, 6-4. Halep a pierdut si doua finale in fata Mariei Sarapova, la Roland Garros si la Madrid, ambele in 2014.