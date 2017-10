Tenis / Simona Halep, NOUL NUMĂR 1 MONDIAL WTA! Premieră absolută în tenisul feminin românesc

1

Hai mai usor cu laudele

Doua chestii : 1. in Primul rand, Ostapenko a batut-o cand conta cu adevarat : in finala la Roland Garos 2. Un numar unu mondial fara nici o victorie de in turnee de Grand Slam este o aiureala - chiar crede cineva ca poate fi cea mai buna din lume cand in toate turneele mari si importante a luat bataie fara drept de apel ? Hai sa fim mai realisti si sa o lasam mai usor cu aiurelile astea gen cea mai tare din parcare!