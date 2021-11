Tenis / Simona Halep încheie anul pe locul 20 în clasamentul WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep încheie anul 2021 pe locul 20 în clasamentul WTA, ierarhie dată publicităţii luni, 22 noiembrie, dar aceasta reprezintă cea mai slabă clasare a sa la final de sezon din ultimii nouă ani. Dacă în 2013 încheia pe locul 11, după aceea s-a aflat în fiecare dată Tn top 10 cu excepţia acestui an, pe care l-a început pe locul secund.România mai are patru reprezentante în Top 100 WTA: Sorana Cîrstea se menţine pe 38, Irina Begu staţionează pe 60, Jaqueline Cristian este în continuare pe 71, iar Gabriela Ruse, pe 85.Top 5 WTA la simplu1. Ashleigh Barty (Australia) 7.582 puncte2. Arina Sabalenka (Belarus) 6.380 puncte3. Garbine Muguruza (Spania) 5.685 puncte4. Karolina Pliskova (Cehia) 5.135 puncte5. Barbora Krejcikova (Cehia) 5.008 puncteLa dublu, România are şase jucătoare în Top 100: Raluca Olaru - 36, Monica Niculescu - 39, Irina Begu - 64, Irina Bara - 84, Andreea Mitu - 98 şi Gabriela Ruse - 99.Foto: Facebook / Simona Halep