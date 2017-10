Tenis / Simona Halep, în continuare pe locul al doilea în clasamentul WTA

Ştire online publicată Luni, 31 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Simona Halep se menține pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, în timp ce în ierarhia WTA Race este în continuare lider.În clasamentul de simplu, Halep se află acum la aproape 1.000 de puncte de liderul Karolina Pliskova (Cehia) și mai are doar 144 de puncte avans față de locul al treilea, ocupat de Angelique Kerber (Germania).Alte trei românce se află în top 100, Irina Begu staționează pe 38, Sorana Cîrstea a coborât un loc, pe 34, iar Monica Niculescu a coborât două trepte și este pe 59.La dublu, Monica Niculescu a coborât trei locuri și de află pe 19, Raluca Olaru a pierdut și ea o poziție, fiind pe 36, iar Irina Begu a coborât un loc și e pe 52.În clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep se află pe primul loc, c 4.020 puncte, urmată de Karolina Pliskova, cu 3.827 puncte.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 6.751 puncte2 (2). Simona Halep 5.7703 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.6264 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.9915 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.9356 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.8607 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.6658 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.4109 (9). Venus Williams (SUA) 4.05210 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.940......................................................................38 (38). Irina-Camelia Begu 1.31654 (53). Sorana Cîrstea 1.09859 (57). Monica Niculescu 991105 (104). Ana Bogdan 598134 (136). Patricia Maria Țig 421142 (141). Mihaela Buzărnescu 407172 (174). Alexandra Cadanțu 310189 (202). Irina Bara 288222 (218). Alexandra Dulgheru 238283 (276). Elena-Gabriela Ruse 181 etc.Clasamentul WTA la dublu1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.560 puncte2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.2003 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.6354 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.5455 (5). Martina Hingis (Elveția) 7.3656 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.4357 (7). Sania Mirza (India) 5.7308 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.2009 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 4.96510 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570............................................................19 (16). Monica Niculescu 3.07036 (35). Raluca Olaru 1.97552 (51). Irina-Camelia Begu 1.427 etc.Clasamentul WTA Race la simplu1 (1). Simona Halep 4.020 puncte2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.8273 (3). Garbine Muguruza (Spania) 3.7934 (4). Venus Williams (SUA) 3.6675 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.5706 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.4557 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.3968 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.3629 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 2.83710 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 2.585................................................................38 (35). Sorana Cîrstea 98041 (39). Irina-Camelia Begu 931 etc.Clasamentul WTA Race la dublu1 (1). Martina Hingis (Elveția)/Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.625 puncte2 (2). Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia) 5.3653 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA)/Lucie Safarova (Cehia) 5.1204 (4). Casey Dellacqua/Ashleigh Barty (Australia) 3.6265 (5). Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China) 2.7766 (6). Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia) 2.5727 (7). Kveta Peschke (Cehia)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) 2.4158 (8). Barbora Strycova (Cehia)/Sania Mirza (India) 1.9459 (9). Andrea Hlavackova (Cehia)/Timea Babos (Ungaria) 1.89610 (10). María José Martínez Sánchez (Spania)/Andreja Klepac (Slovenia) 1.715........................................................................................................................15 (15). Monica Niculescu (România)/Hao-Ching Chan (Taiwan) 1.30116 (16). Raluca Olaru (România)/Olga Savciuk (Ucraina) 1.267 etc.