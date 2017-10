Tenis / Simona Halep, favorita principală a turneului BRD Bucharest Open

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea Simona Halep (numărul 5 WTA) este favorita principală la BRD Bucharest Open, turneu de tenis de categoria WTA International, dotat cu premii în valoare de 226.750 de dolari, care va avea loc la Arenele BNR din Capitală în perioada 11-17 iulie.Organizatorii au anunțat, luni, într-o conferință de presă, că la turneu vor mai participa și Monica Niculescu, Patricia Maria Țig și Andreea Mitu. În plus, alte trei junioare române, Elena Gabriela Ruse (18 ani), Georgia Andreea Crăciun (16 ani) și Ioana Mincă (17 ani), au primit wild-card-uri, potrivit Agerpres.ro."Pentru prima dată când dăm șanse junioarelor, astfel, pe tabloul principal vor fi Ruse, Crăciun și Mincă. Din cele patru wild-card-uri trei le vom da junioarelor. Am jucat și eu tenis și știu ce înseamnă pentru un junior să primești un wild-card la un turneu de acest nivel", a spus președintele turneului de la București, Dumitru Hărădău, care a adăugat că al patrulea wild-card îl va acorda WTA înainte de calificări.În schimb, Irina Begu, numărul 27 mondial, nu va juca la BRD Bucharest Open, iar prezența Alexandrei Dulgheru (146 WTA) este incertă din cauza unei probleme medicale. "Irina Begu nu va participa la turneu. Ea este jucătoare profesionistă, am discutat cu ea și a hotărât să nu joace aici. Foarte bine, îi urez succes, va juca la Olimpiadă și sper să facă acolo performanță. Iar Alexandra Dulgheru mi-a spus că are probleme cu genunchiul și șase doctori i-au spus să se opereze. Nu știu exact care e situația ei exact, dar acolo unde este acum în clasament, poate intra pe tabloul principal. Dar important este ca ea să fie sănătoasă", a menționat Hărădău.Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că își dorește ca cele trei junioare române să ajungă în fazele superioare ale turneului. "Ne bucurăm de participarea unor sportive de top. În primul rând menționez participarea Simonei Halep, care ne dorim să ajungă în fazele superioare. Cum de altfel ne dorim ca toatele fetele noastre să ajungă în faze superioare ale competiției, inclusiv cele trei junioare. Ne dorim ca publicul să vadă la lucru aceste viitoare mari jucătoare", a precizat Cosac.La București și-au mai anunțat prezența Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 40 WTA), câștigătoarea ediției 2015 a BRD Bucharest Open, Sara Errani (Italia, 21 WTA), Laura Siegemund (Germania, 42 WTA), Danka Kovinic (Muntenegru, 52 WTA), Iulia Putințeva (Kazahstan 39 WTA), Denisa Allertova (Cehia, 82 WTA), Teliana Pereira (Brazilia, 88 WTA).Prețurile biletelor pentru BRD Bucharest Open sunt următoarele: 11-12 iulie — 20 de lei; 13-14 iulie — 30 de lei; 15 iulie — 50 de lei; 16-17 iulie — 75 de lei.