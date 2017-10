Tenis / Simona Halep: „Am plâns pentru câteva minute, dar apoi am zâmbit”

Duminică, 08 Iunie 2014.

La finalul partidei cu Maria Șarapova, Simona Halep a stat câteva minute acoperită cu prosopul. Rusoiaca a învins-o pentru a patra oară în tot atâtea partide. Finala feminină de la Roland Garros din acest an a fost însă cea mai echilibrată și spectaculoasă din ultimii 13 ani.„Am plâns pentru câteva minute, dar apoi am zâmbit pentru că mi-am zis că a fost prima mea finală de Grand Slam și că trebuie să fiu fericită, să zâmbesc, pentru că am dat totul pe teren. Am jucat un tenis foarte bun, la un nivel înalt, așa că sunt foarte mândră de ce-am realizat în aceste două săptămâni”, a declarat Simona Halep în conferința de presă.Și Maria Șarapova a recunoscut că Simona Halep i-a pus o mulțime de probleme. Rusoaica este însă într-o formă excelentă. Are 20 de victorii la rând pe zgură, potrivit Digi24.ro.„Este cea mai emoționantă victorie pentru mine. Cea mai grea din punct de vedere fizic pe care am obținut-o într-o finală, în special la un Grand Slam. Nu sunt prea multe finale care să dureze peste trei ore”, a subliniat campioana de la Roland Garros.Maria Șarapova a câștigat titlul la Roland Garros pentru a doua oară în carieră.