Tenis / Simona Halep a revenit pe locul doi în clasamentul WTA

Ştire online publicată Luni, 24 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a urcat de pe locul trei pe doi în clasamentul mondial (WTA), după finala pierdută duminică seara, la Cincinnati (SUA), în fața americancei Serena Williams, transmite Agerpres.ro.Halep (23 ani), care nu mai ocupase locul secund în ierarhia jucătoarelor profesioniste din 11 mai, a jucat finalele ultimelor două turnee din circuitul WTA, fiind nevoită să abandoneze la Toronto, pe 16 august (în fața Belindei Bencic), iar duminică a cedat la Cincinnati.Simona Halep este devansată de Serena Williams, care are mai mult de dublul punctelor româncei, podiumul fiind completat de Maria Șarapova, la doar 95 de puncte de Simona, care va fi a doua favorită la US Open, al patrulea și ultimul turneu de Mare Șlem al anului.Românca a revenit pe locul secund, tot în dauna rusoaicei Maria Șarapova, și în clasamentul Road to Singapore, pentru calificarea la Turneul Campioanelor. Șarapova se menține încă în fața româncei în ierarhia premiilor obținute în acest an din circuitul WTA.În top 100 mondial se află încă patru românce, Irina Begu, care se menține în continuare pe locul 28 (cea mai bună clasare a carierei), Monica Niculescu, aflată pe 37, adică trei poziții mai jos față de săptămâna precedentă, Alexandra Dulgheru, care a urcat o treaptă, pe 51, și Andreea Mitu, care staționează pe 74.La dublu, România are trei jucătoare în prima sută, Irina Begu fiind cea mai bună, pe 48 (o treaptă mai jos față de săptămâna trecută), Raluca Olaru este pe 52, urcând două poziții, iar Monica Niculescu a coborât nouă locuri și se găsește pe 60.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Serena Williams (SUA) 12.721 puncte2 (3). Simona Halep 6.1303 (2). Maria Șarapova (Rusia) 6.0354 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.7355 (4). Petra Kvitova (Cehia) 4.5266 (6). Lucie Safarova (Cehia) 3.5507 (9). Ana Ivanovic (Serbia) 3.5008 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 3.3359 (8). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.24510 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.190...................................................................28 (28). Irina Begu 1.62240 (37). Monica Niculescu 1.33551 (52). Alexandra Dulgheru 1.03674 (74). Andreea Mitu 780116 (115). Patricia Maria Țig 513176 (170). Sorana Cîrstea 286184 (184). Ana Bogdan 274270 (340). Mihaela Buzărnescu 161278 (286). Alexandra Cadanțu 153305 (304). Cristina Dinu 133335 (334). Irina Maria Bara 115 etc.Clasamentul WTA la dublu1 (1). Sania Mirza (India) 9.3552 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.9753 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.0654 (4). Elena Vesnina (Rusia) 7.0505 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.0456 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.6267 (7). Kristina Mladenovic (Franța) 5.0358 (9). Flavia Pennetta (Italia) 4.6759 (8). Cara Black (Zimbabwe) 4.61510 (14). Casey Dellacqua (Australia) 4.220...............................................................48 (47). Irina Begu 1.58052 (54). Raluca Olaru 149560 (51). Monica Niculescu 1405 etc.Clasamentul WTA Road to Singapore la simplu1 (1). Serena Williams (SUA) 9.1652 (3). Simona Halep 4.8953 (2). Maria Șarapova (Rusia) 4.3214 (8). Lucie Safarova (Cehia) 2.9095 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 2.9056 (4). Angelique Kerber (Germania) 2.9007 (5). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.8978 (7). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.7599 (9). Petra Kvitova (Cehia) 2.47810 (10). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.472..............................................................29 (30). Irina Begu 1.22042 (40). Monica Niculescu 96043 (41). Alexandra Dulgheru 95983 (77). Andreea Mitu 578 etc.Clasamentul încasărilor din circuitul WTA în 20151. Serena Williams (SUA) 9.792.645 dolari2. Maria Șarapova (Rusia) 3.285.9493. Simona Halep 2.771.6754. Lucie Safarova (Cehia) 2.472.3975. Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.400.6516. Petra Kvitova (Cehia) 1.571.8767. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.508.5378. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.495.8439. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.419.39210. Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.319.838.....................................................................33. Irina Begu 689.52047. Monica Niculescu 481.06871. Alexandra Dulgheru 305.65482. Andreea Mitu 279.667 etc.