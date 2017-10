Tenis: Simona Halep a reușit accederea în semifinalele turneului WTA din Dubai

Joi seara, Simona Halep a câștigat meciul din sferturile de finală ale turneului din Dubai. Românca s-a impus în fața rusoaicei Ekaterina Makarovei, scor 6-3, 1-6, 7-5. Meciul a durat două ore și 7 minute. Pe parcursul partidei, Halep a făcut 42 de erori neforțate și a reușit 3 ași. La sfârșitul jocului Halep a declarat:"A fost un meci incredibil. Am jucat bine, și ea (n.r. Makarova) a jucat la fel. A fost o revanșă. Sunt bucuroasă că am câștigat. M-am simțit puțin obosită la finalul meciului, dar am reușit să rămân concentrată și să câștig. Sunt o luptătoare în teren".Daneza Caroline Wozniacki va fi adversara Simonei Halep în semifinalele turneului de tenis de la Dubai (WTA), azi, de la ora 17,00.