Tenis: Simona Halep a negat că i-a trimis lui Fissette un mesaj pentru încheierea colaborării

Sâmbătă, la Constanța, Simona Halep a declarat că nu s-a despărțit de fostul său antrenor printr-un sms, ci managerul său Virginia Ruzici s-a ocupat de contractul său cu Wim Fissette."Nu este adevărat, nu m-am despărțit printr-un mesaj. Managerul meu doamna Virginia Ruzici s-a ocupat, atât când l-am cunoscut, cât și la încheierea contractului. În februarie dânsa mi l-a recomandat ca și antrenor, eu nu îl cunoșteam. Am spus ok, o să încerc. Am avut până la Roland Garros un contract, după care l-am prelungit până după Singapore. După Singapore, s-a încheiat contractul și am decis să fac o schimbare. Doamne Ruzici a luat legătura cu dânsul și i-a spus, iar eu i-am dat un mesaj personal că a fost un an bun și că e o persoană ok și că a fost un an bun împreună, iar pe Facebook i-am mulțumit pentru tot anul. Nu cred că se consideră a fi o despărțire printr-un sms, așa cum s-a spus și cum s-a auzit. Cred că așa trebuia să fie și sunt împăcată de felul cum m-am despărțit de dânsul", a declarat Halep la conferința de presă ce a precedat evenimentul Kids Day, din Mamaia.Astăzi, Simona Halep și Horia Tecău au fost gazdele evenimentului Kids Day, unde au schimbat câteva mingii cu 350 de copii, la Club Idu din Mamaia.