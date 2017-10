Tenis: Serena Williams, jucătoarea anului 2015 din WTA

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Americanca Serena Williams, nr. 1 mondial, a fost aleasă cea mai bună jucătoare din circuitul WTA în 2015, conform unei anchete realizate în rândul fanilor și jurnaliștilor sportivi, transmite Agerpres.ro.Serena Williams a câștigat pentru a 7-a oară acest premiu și a 4-a oară consecutiv, după succesele din 2002, 2008, 2009, 2012, 2013 și 2014. Americanca este acum la egalitate cu Martina Navratilova (7), cele două fiind depășite doar de germanca Steffi Graf (8). În ancheta jurnaliștilor, Serena Williams a primit 79% din voturi, fiind urmată de spaniola Garbine Muguruza (12%), în timp ce în sondajul fanilor, Serena a fost a doua, cu 37%, fiind devansată de poloneza Agnieszka Radwanska (52%).În 2015, Serena a ajuns la 21 de victorii în turneele de Grand Slam, după succesele de la Australian Open, Roland-Garros și Wimbledon. Jucătoarea americană a încheiat sezonul cu un bilanț de 53 victorii și 3 înfrângeri, câștigând din premii 10,58 milioane dolari, departe însă de cel mai profitabil an al ei, 2013, când a obținut 12,38 milioane dolari. Ea a deținut poziția de lider mondial pe tot parcursul anului 2015.Elvețianca Martina Hingis și indiana Sania Mirza au primit premiul WTA pentru cel mai bun dublu feminin al anului 2015 cu 98% din voturile mediei și 58% din voturile fanilor. Cele două jucătoare s-au impus în acest an la Wimbledon, US Open și Turneul Campioanelor din Singapore.Premiul WTA pentru revenirea anului 2015 a intrat în posesia americancei Venus Williams, revenită în Top 10, pe locul 7, pentru prima oară din 2010. La 35 de ani, Venus este cea mai vârstnică jucătoare din Top 10 de la Martina Navratilova (38 ani), la 1 ianuarie 1995. Ea a câștigat în acest an trei titluri, la Auckland, Wuhan și Zhuhai. În clasamentul voturilor media, Venus a primit 81%, urmată de conaționala sa Bethanie Mattek-Sands — 11%, iar în ancheta fanilor Williams a fost tot prima cu 63%, urmată de Katerina Bondarenko (Ucraina) — 24%.Premiul pentru revelația anului 2015 a revenit elvețiencei Timea Bacsinszky, care a încheiat anul pe locul 12 în ierarhia WTA. Elvețianca a câștigat turneele de la Acapulco și Monterrey, atingând semifinalele la Roland Garros și sferturi la Wimbledon, finale la Shenzhen și Beijing.Jucătoarea rusă Daria Gavrilova a intrat în posesia premiului WTA pentru jucătoarea cu cea mai importantă ascensiune în 2015, de pe locul 233 până pe 36. Gavrilova, 21 ani, fost nr. 1 mondial la junioare, a jucat finala de la Roma în compania Mariei Șarapova, cele 2 jucătoare fiind despărțite de aproape 100 de locuri în clasament. Gavrilova le succede în palmaresul trofeului unor jucătoare ca Tracy Austin, Arantxa Sanchez-Vicario, Jennifer Capriati, Martina Hingis, surorile Williams, Maria Șarapova etc. Ea a primit 68% din voturile jurnaliștilor și 36% din voturile fanilor.