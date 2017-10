Tenis / Richard Gasquet, eliminat din runda inaugurală la Wimbledon

Marţi, 04 Iulie 2017.

Aventura lui Richard Gasquet (Franta - cap de serie numarul 22) la Wimbledon s-a oprit in runda inaugurala, acesta fiind invins de veteranul David Ferrer in patru seturi, scor 6-3, 6-4, 5-7, 6-2. Favorit numarul 29, Juan Martin Del Potro a castigat disputa cu Thanasi Kokkinakis, iar in runda a doua il va intalni pe Ernests Gulbis.Masculin, turul I, s-au disputat pana acum marti:2-Novak Djokovic - Martin Klizan 6-3 2-0 (abandon Klizan)25-Albert Ramos - Jordan Thompson 6-4 6-4 7-6(4)6-Milos Raonic - Jan-Lennard Struff 7-6(5) 6-2 7-6(4)15-Gael Monfils - Daniel Brands 6-3 7-5 6-429-Juan Martin del Potro - Thanasi Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4Radu Albot - Facundo Bagnis 4-6 6-4 7-6(9) 7-6(3)Steve Darcis - Ricardas Berankis 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3David Ferrer - 22-Richard Gasquet 6-3 6-4 5-7 6-2Mikhail Kukushkin - Taro Daniel 4-6 6-4 7-6(4) 6-2Mikhail Youzhny - Nicolas Mahut 6-2 7-5 6-4Kyle Edmund - Alexander Ward 4-6 6-3 6-2 6-1Adam Pavlasek - Ernesto Escobedo 6-7(7) 6-1 6-3 6-1Ernests Gulbis - Victor Estrella 6-1 6-1 6-227-Mischa Zverev - Bernard Tomic 6-4 6-3 6-4.