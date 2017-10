Tenis / Rafael Nadal nu va participa la US Open

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, numărul 2 mondial, nu va putea să joace la ultimul Grand Slam al anului, US Open, din cauza unei accidentări la încheietură.''Cu mare regret anunț că nu voi fi apt să joc în acest an la US Open, turneu la care am jucat 3 finale consecutive în ultimele mele participări. Sunt sigur că veți înțelege că este un moment dur pentru mine, pentru că este un turneu pe care îl iubesc și aici am amintiri plăcute de la fani, cu meciurile din nocturnă, atât de multe lucruri'', a declarat spaniolul pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.