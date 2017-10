Tenis / Radwanska se teme de Simona Halep

Sâmbătă, 15 Februarie 2014.

Jucătoarea Agnieszka Radwanska a declarat, vineri, că meciul cu Simona Halep, din semifinalele turneului de la Doha, va fi dificil, ea subliniind că românca a jucat incredibil în sferturile de finală, informează wtatennis.com.Simona Halep, cap de serie numărul 7 și locul 10 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha, după ce a învins-o, scor 6-2, 6-0, pe italianca Sara Errani, locul 7 WTA. Halep a avut nevoie doar de 53 de minute pentru a trece de a patra favorită a competiției.În semifinale, Simona Halep o va întâlni, sâmbătă, pe sportiva poloneză Agnieszka Radwanska, cap de serie numărul 2 și locul 4 WTA, care a trecut în sferturi de Yanina Wickmayer din Belgia, scor 6-2, 6-1."Am jucat cu Simona de câteva ori, ultima dată la Roma. Ea a avut un sezon foarte bun anul trecut, a înregistrat rezultate bune, și am văzut-o cum joacă și aici. Astăzi a jucat incredibil. Cu siguranță va fi un meci dificil. Însă este o semifinală și toate joacă bine", a declarat Agnieszka Radwanska.La rândul său, Simona Halep a declarat că la meciul cu Sara Errani a avut probleme la tendonul lui Ahile și nu a fost la capacitate maximă. "A fost un meci dificil. Nu am putut să mă pregătesc foarte bine, pentru că nu sunt la capacitate maximă. Am o problemă la tendonul lui Ahile și nu pot să alerg foarte bine pe teren. Mă doare și atunci când alerg simt durerea. Dar am fost foarte puternică psihic și mi-am dorit să mă concentrez pe fiecare punct", a spus Halep. "Sper că nu este o accidentare gravă și că mă voi reface rapid", a mai spus ea.Halep și Agnieszka Radwanska s-au întâlnit de patru ori până în prezent, poloneza impunându-se de trei ori. Românca a câștigat ultima întâlnire dintre ele anul trecut, în turul doi al turneului de la Roma, cu scorul de 6-7 (7), 6-1, 6-2.