Tenis / Premii record la turneul US Open

Ştire online publicată Marţi, 18 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

US Open a crescut valoarea premiilor în 2015, turneul american urmând să plătească 42,253 milioane dolari (38,293 milioane euro), scrie L'Equipe.Marele Șlem de la New York, ultimul al anului, era deja cel mai generos din categoria sa în 2014, iar anul acesta a crescut valoarea premiilor cu peste 4 milioane dolari (3,625 milioane euro).Ca și Wimbledonul, care are premii de 41,9 milioane dolari (37,9 milioane euro), US Open este al doilea turneu care trece de 40 milioane dolari.Câștigătorii la simplu vor încasa 3,3 milioane dolari (2,9 milioane euro), adică o creștere de 300.000 dolari (271,886 euro) față de 2014.Câștigătorii la dublu își vor împărți 570.000 dolari (516.585 euro) de pereche, cu 50.000 dolari (45.314 euro) mai mult decât în 2014.