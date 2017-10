Tenis / Patricia Ţig a ajuns în ultimul tur al calificărilor de la Toronto

Tenis / Patricia Țig a ajuns în ultimul tur al calificărilor de la Toronto

Ştire online publicată Duminică, 06 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucatoarea de tenis Patricia Maria Tig, locul 134 WTA, a acces, sambata, in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Toronto (Canada), dotat cu premii in valoare totala de 2.735.139 de dolari. Ana Bogdan, pozitia 105 in ierarhia mondiala, a fost invinsa in primul tur al calificarilor, informeaza News.ro.Tig a invins-o, in runda inaugurala, cu scorul de 6-3, 6-1, dupa o ora si 21 de minute, pe Natalia Vihlianteva (Rusia), cap de serie numarul 13 in calificari si locul 65 WTA.Pentru un loc pe tabloul principal la Rogers Cup, Patricia Maria Tig o va intalni pe Donna Vekici (Croatia), a cincea favorita a calificarilor si pozitia 51 in clasamentul mondial, care a trecut, cu scorul de 5-7, 6-2, 6-3, de Carson Branstine (Canada), beneficiara a unui wild card si locul 1.059 WTA.Ana Bogdan a fost intrecuta, in primul tur, cu scorul de 6-1, 6-2, dupa 49 de minute, de Ekaterina Alexandrova (Rusia), cap de serie numarul 25 in calificari si pozitia 90 in ierarhia mondiala.