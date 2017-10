Tenis: Oana Gavrilă, pe locul doi în clasamentul U16 şi pe 6 la U18

Tenis: Oana Gavrilă, pe locul doi în clasamentul U16 și pe 6 la U18

Jucătoarea româncă Oana Gavrilă (16 ani) a încheiat anul competițional pe locul doi în ierarhia U16 și pe locul șase la U18.„Anul 2014 a fost unul dintre cel mai bun an pentru mine datorită rezultatelor obținute la concursurile internaționale. Am câștigat 3 turnee ITF U18, am reprezentat România la Campionatele Europene și am participat la câteva turnee de senioare de 10.000 $. Toate acestea mi-au oferit o încredere mai mare în atitudinea și stilul de joc pe care îl abordez”, a declarat Oana, citată de site-ul Federației Române de Tenis.