Tenis / Novak Djokovic a cucerit turneul de la Eastbourne

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Novak Djokovic (locul 4 ATP) a castigat a doilea sau trofeu din acest an, dupa ce s-a impus, sambata, in finala turneului ATP de la Eastbourne, dotat cu premii in valoare totala de 635.660 euro. Principalul favorit al competitiei, Djokovic l-a invins in ultimul act pe francezul Gael Monfils (16 ATP), cap de serie numarul doi, scor 6-3, 6-4.Djokovic a avut nevoie de o ora si 17 minute pentru a-si adjudeca pentru prima data trofeul de la Eastbourne.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 14-0 pentru Novak Djokovic.