Tenis / Nick Kyrgios, amendat cu 12.500 dolari după ce l-a insultat pe Wawrinka

Ştire online publicată Vineri, 14 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul australian Nick Kyrgios, numărul 41 mondial, a primit două amenzi în valoare totală de 12.500 dolari în urma afirmațiilor insultătoare adresate elvețianului Stanislas Wawrinka, în cursul meciului disputat de cei doi jucători miercuri, în cadrul turneului Masters 1000 ATP de la Montreal (Canada).Asociația Tenismenilor Profesionist i-a aplicat mai întâi o amendă de 10.000 de dolari, valoarea maximă, pentru declarațiile injurioase făcute la finalul primului set al meciului cu Wawrinka, potrivit Agerpres.ro.Ulterior, ATP a anunțat deschiderea unei anchete oficiale pentru a determina dacă "derapajul" lui Kyrgios constituie "un comportament agravant" sau chiar "o conduită contrară integrității meciului" și care, dacă va fi cazul, ar putea aduce amenzi suplimentare sau chiar suspendarea lui Kygios din competițiile oficiale.După ce a primit înregistrarea video a partidei, asociația a decis să-i aplice încă o amendă australianului, în valoare de 2.500 dolari, pentru un "comentariu" contrar spiritului sportiv, adresat unui copil de mingi.La finalul primul set tensionat și câștigat în decisiv (10-8) de Wawrinka, pe terenul central de la Montreal, Kyrgios a spus încet câteva fraze dure, acuzând-o pe prietena elvețianului că ar avea o relație cu un alt jucător din circuit. Pe moment, Wawrinka nu a auzit ce a spus, însă vorbele australianului, captate de microfoanele televiziunii, i-au fost reproduse după meci.Wawrinka a cerut imediat ATP să-l penalizeze dur pe jucătorul australian. ''A încercat să mă evite după meci, dar l-am prins. Ceea ce i-am spus rămâne la vestiare. Ce a făcut el nu este deloc normal, indiferent dacă ești sub presiune. Nu este prima dată când el creează probleme mari pe teren prin comportamentul său și prin ceea ce spune. Sper ca ATP să-l sancționeze dur. Este tânăr, dar acest lucru nu este o scuză.Problema este că se poartă urât cu toată lumea din jurul lui, adversari, copii de mingi, arbitri'', a declarat Wawrinka la finalul meciului în care a abandonat în fața lui Kyrgios în setul trei, la scorul de 6-7, 6-3, 4-0 pentru australian, din cauza unei accidentări la spate.După joc, Kyrgios nu și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale, susținând că a fost "afectat de căldură în acel moment' și de aceea a spus "acele lucruri". Am crezut că nu se aude ce am spus, dar s-a întâmplat'', a adăugat australianul, eliminat la rândul său joi, optimile de finală, de americanul John Isner, în fața căruia s-a înclinat în două seturi (7-5, 6-3).După meciul cu Isner, Kyrgios a revenit asupra incidentului cu Wawrinka, dezvăluind că i-a cerut scuze elvețianului. "I-am spus că îmi pare rău. El era foarte furios. Sper că vom putea trece peste acest lucru", a adăugat tenismanul de la antipozi.