Tenis, nataţie şi atletism la Ziua Sportul pentru Toţi

Tenis, natație și atletism la Ziua Sportul pentru Toți

Așa cum se întâmplă de șapte ani încoace, prima duminică a lunii octombrie este rezervată Sportului pentru Toți. Anul acesta, la Constanța, beneficiarii programului sunt elevii din clasele I-VI. Ofertă cât se poate de generoasă, la sfârșit de săptămână, când Direcția pentru Sport a Județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean, Asociațiile Județene de Tenis și Atletism, CS TC Idu Mamaia și Palatul Copiilor organizează seria de manifestări dedicate Zilei Sportul pentru Toți 2008. „După ce, anul acesta, am organizat acțiuni sportive pentru elevi, liceeni sau persoane peste 35 de ani, am decis să acoperim și segmentul ciclului primar și al claselor V-VI. Copiii sunt așteptați să vină să facă sport la TC Idu Mamaia (tenis - sâmbătă, de la ora 10), la stadionul Farul (atletism - duminică, de la ora 10) și la Palatul Copiilor (natație - duminică, de la ora 10). Am trimis invitații în 50 de unități de învățământ din Constanța, astfel că așteptăm un număr mare de participanți. Toți copiii vor primi dulciuri și răcoritoare”, a declarat, ieri, în cadrul conferinței de presă organizate la Complexul Sport, Emil Ionescu Nechita, consilier sport în cadrul DSJ. „Sportul este un factor educațional deosebit și sper să fie perceput la adevărata sa valoare. Mulțumim DSJ și ISJ că au inclus și clubul nostru în acest program. Colectivul nostru, cu întreaga catedră de tenis și pregătire fizică, va sta la dispoziția invitaților după un program bine stabilit. Copiii și profesorii vor fi preluați de antre-norii noștri, vor fi împărțiți în grupuri și vor lucra pe ateliere, apoi vor asista și la un meci demonstrativ. Sperăm să ne ajute și vremea, pentru că vrem să jucăm afară, pe terenul central. Nu e o mare problemă nici dacă va ploua, pentru că ne vom muta rapid în sală”, a explicat Marian Sandu, președintele TC Idu Mamaia, club organizator de turnee internaționale și promotor al educației prin sport. Jocuri și ștafete specifice la piscină Mariana Tudora, consilier sport DSJ, a subliniat, la rându-i, legătura dintre sport și educație: „Duminică, este chiar Ziua educației, ce poate fi mai frumos decât să o sărbătorim prin sport. Cu această ocazie, antrenorii vor avea ocazia și de a selecționa copii pentru performanță. La piscină, elevii se vor zbengui în voie, vor lua parte la jocuri și la ștafete specifice”. Nici profesorii, nici învățătorii care vor însoți copiii la acțiunile din week-end nu au fost uitați, dascălii urmând a fi recompensați cu bonuri valorice pe care le pot folosi, când doresc, la Complexul Sport al DSJ.