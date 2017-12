Tenis / Nadal și Muguruza, campionii mondiali ITF pe 2017

Ştire online publicată Vineri, 08 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorii spanioli Rafael Nadal și Garbine Muguruza au fost desemnați campionii mondiali pe anul 2017 de către Federația Internațională de Tenis (ITF), potrivit site-ului oficial al acestui for.Nadal, liderul clasamentului ATP, primește acest premiu pentru a treia oară, în timp ce pentru Muguruza, numărul doi WTA, este o premieră.Este pentru prima oară de la americanii Pete Sampras și Lindsay Davenport, în 1998, când câștigătorii premiilor ITF la masculin și feminin provin din aceeași țară.Rafael Nadal a devenit astfel cel mai vârstnic campion mondial, la 31 de ani, după o revenire remarcabilă în acest an, în care a câștigat al zecelea său titlu la Roland Garros și al treilea la US Open. A fost, de asemenea, finalist la Australian Open.''Sunt foarte fericit să primesc acest premiu din partea ITF și să fiu campion mondial în 2017. Sunt patru ani de când am terminat sezonul pe primul loc în clasamentul ATP și e un sentiment special. O felicit și pe Garbine pentru realizarea sa, un lucru extraordinar pentru țara noastră'', a declarat Nadal.Garbine Muguruza, aflată la doar 40 de puncte de liderul clasamentului WTA la finalul sezonului 2017, românca Simona Halep, este doar a doua jucătoare spaniolă care cucerește titlul de campioană mondială ITF, după Arantxa Sanchez-Vicario în 1994. Anul acesta, Muguruza a câștigat turneul de la Wimbledon, iar apoi a luat și titlul la Cincinnati, după o finală cu Simona Halep, fiind timp de câteva săptămâni pe locul întâi în clasamentul WTA, înainte de a fi detronată de Halep.''Să devin campioană mondială ITF într-un an foarte competitiv este ceva extraordinar pentru mine, cu atât mai special cu cât Rafa a obținut trofeul la masculin. Este un model pentru noi și e un moment extraordinar pentru tenisul spaniol'', a spus Muguruza.Președintele ITF, David Haggerty, a comentat și el premiile acordate celor doi spanioli: ''Rafael Nadal și Garbine Muguruza merită cu prisosință titlurile de campioni mondiale, fiind ambasadori extraordinari pentru țara lor și pentru sport. Într-un an cu performanțe remarcabile, atât din partea figurilor consacrate, cât și a jucătorilor nou-veniți, ambii au demonstrat calitățile lor de luptători, ieșind învingători''.La primul lor sezon ca perechi, Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) și Yun-Jan Chan (Taiwan)/Martina Hingis (Elveția) au fost desemnate campioane mondiale la dublu.Axel Geller (Argentina) și Whitney Osuigwe (SUA) au fost desemnați campionii mondiali ITF la juniori.Campionii mondiali vor intra în posesia premiilor la 2018 ITF World Champions Dinner, pe 5 iunie, la Paris, în timpul turneului de la Roland Garros.