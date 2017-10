Tenis / Monica Niculescu și Simona Halep ar putea fi adversare în turul doi la turneul de la Sankt Petersburg

Simona Halep, numarul 4 WTA, desemnata principala favorita a turneului de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 710.900 de dolari, va juca direct in turul al doilea al competitiei, faza in care o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Monica Niculescu (32 WTA) si Ana Konjuh (Croatia, locul 36 WTA).Monica Niculescu si Ana Konjuh s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2015, in finala turneului de la Nottingham. Jucatoarea din Croatia s-a impus cu 1-6, 6-4, 6-2.La competitia din Rusia participa si Irina-Camelia Begu, numarul 29 mondial, care va juca in primul tur cu o sportiva venita din calificari.Patricia Maria Tig, locul 107 WTA, evolueaza in calificari. Romanca, favorita 8, o intalneste in runda inaugurala a calificarilor pe Sabina Sharipova (Uzbekistan), 147 WTA.Turneul de la Sankt Petersburg are loc in perioada 30 ianuarie - 5 februarie.