Tenis / Monica Niculescu şi Gabriela Ruse, învinse în sferturi, la US Open

Perechea Monica Niculescu / Gabriela Ruse (România) a ratat calificarea în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului care se desfăşoară, în această perioadă, la celebra arenă de la Flushing Meadows (New York).În sferturi, româncele au fost învinse de cuplul Alexa Guarachi (Chile) / Desirae Krawczyk (SUA, nr. 7), scor 7-6 (5), 2-6, 3-6, după o partidă care a durat două ore şi 24 de minute.Pentru accesul în sferturi, Monica Niculescu şi Gabriela Ruse au primit un cec de 93.000 de dolari şi 430 de puncte WTA la dublu.România nu mai are niciun reprezentant la US Open.Foto: Facebook / Monica Niculescu