Tenis: Monica Niculescu, în turul al doilea al probei feminine de dublu la US Open

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Monica Niculescu și americanca Vania King s-a calificat, miercuri, în runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după 6-2, 5-7, 7-5 cu americancele Ashley Weinhold/Caitlin Whoriskey.Niculescu și King, favoritele numărul 10 ale probei, s-au impus la capătul unui meci disputat, care a durat două ore și 22 de minute.Monica a jucat miercuri și la simplu, trecând în turul al doilea de compatrioata sa Ana Bogdan cu 6-0, 6-1, după o oră și 22 de minute.Niculescu are drept cel mai bun rezultat al său la dublu optimile de finală la US Open, în 2009 și 2010. Anul acesta nu a trecut de primul tur la Australian Open și la Wimbledon, iar la Roland Garros nu a participat la dublu.Monica (15 WTA la dublu) și Vania (28 WTA la dublu), care au un titlu împreună anul acesta, la Shenzhen, și-au asigurat un cec de 24.500 dolari și 130 de puncte WTA, iar în turul secund vor juca împotriva gemenelor ucrainene Liudmila și Nadia Kicenok, care au trecut cu 6-3, 6-2 de americancele Samantha Crawford și Jessica Pegula.Joi vor juca în primul tur la dublu româncele Irina Begu și Raluca Olaru, contra cuplului Jelena Ostapenko (Letonia)/Andrea Petkovic (Germania).Tot miercuri, în runda inaugurală perechea româno-sârbă Andreea Mitu/Aleksandra Krunic a fostîntrecută de cuplul Marina Erakovic (Noua Zeelandă)/Arantxa Parra Santonja (Spania) cu 2-6, 6-2, 6-0.