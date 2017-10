Tenis / Monica Niculescu, eliminata de Caroline Wozniacki, în turul al treilea la US Open

Sâmbătă, 03 Septembrie 2016.

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki, cu 6-3, 6-1, vineri, la New York, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.Fostul lider mondial (26 ani), ajuns pe locul 76 în lume, s-a impus destul de clar, într-o oră și 27 de minute, primul set fiind destul de echilibrat, totuși.Niculescu (28 ani, 58 WTA), care nu a reușit să își egaleze cea mai bună performanță a sa la US Open, reușită în 2011, când a ajuns în optimile de finală, a avut mai multe șanse în primul set să revină în joc, dar a ratat câte două oportunități de break în ultimele două ghemuri pe serviciul danezei, la 2-4 și 3-5.Wozniacki, care nu are niciun titlu de Mare Șlem în palmares, a avut 17 mingi direct câștigătoare (12 Monica) și 16 erori neforțate (29 Niculescu), transformând 6 din cele 7 mingi de break de care a beneficiat (86%). Monica a avut o rată net inferioară, de 2 din 7 (29%).Monica și-a asigurat 140.000 dolari și 130 de puncte WTA și va continua la dublu, alături de americanca Vania King, cele două urmând să joace in turul al doilea contra ucrainencelor Liudmila și Nadia Kicenok, transmite Agerpres.ro.Niculescu a pierdut toate cele șapte meciuri cu Wozniacki, toate disputate pe hard, în 2006 la Istanbul (ITF), în 2008 la New Haven, în 2012 la Australian Open, în 2013 la Cincinnati, Beijing și Luxemburg, iar acum la US Open.Caroline Wozniacki are două finale jucate la Flushing Meadows, în 2009 și 2014, singurele de Mare Șlem.