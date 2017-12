Tenis: Mihaela Buzărnescu a câştigat titlul în proba de dublu la Dubai (ITF)

Tenis: Mihaela Buzărnescu a câștigat titlul în proba de dublu la Dubai (ITF)

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu și rusoaica Alena Fomina au câștigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, sâmbătă, după 6-4, 6-3 cu principalele favorite, Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidia Morozova (Belarus).Buzărnescu (29 ani) și partenera sa, care au fost conduse cu 4-0 în primul set, s-au impus după o oră și 13 minute.La simplu, Buzărnescu s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de elvețianca Belinda Bencic. Titlul a fost cucerit de Bencic, care a profitat de abandonul australiencei de origine croată Ajla Tomljanovic, după primul set, adjudecat cu 6-4 de jucătoarea din Țara Cantoanelor.Titlul de la Dubai completează cel mai bun an al carierei pentru Buzărnescu, aflată pe locul 59 la simplu și pe 104 la dublu, românca urmând să avanseze în ambele ierarhii ce vor fi publicate luni.Mihaela Buzărnescu are trei titluri ITF la dublu în 2017, la Dunakeszi (Ungaria, 25.000 dolari), Biarritz (Franța, 80.000 dolari), ambele alături de Irina Bara, și Dubai.La simplu a câștigat titlurile ITF de la Hodmezovasarhely (Ungaria, 60.000 dolari), Izmir (Turcia, 60.000 dolari), Getxo (Spania, 25.000 dolari), Versmold (Germania, 60.000 dolari), Biarritz (80.000 dolari), Poitiers (Franța, 100.000 dolari), Toyota (Japonia, 60.000 dolari), jucând și o semifinală WTA la Linz și având o prezență în premieră la un Mare Șlem, a US Open.