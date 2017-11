Tenis / Meciul România - Canada, din Fed Cup, se va juca la Cluj-Napoca

Marţi, 07 Noiembrie 2017.

Meciul dintre echipele feminine ale României și Canadei, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, se va desfășura în zilele de 10 și 11 februarie 2018 în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, a anunțat Federația Română de Tenis, potrivit Agerpres.ro.Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a mai găzduit, până acum, alte două întâlniri ale echipei de Fed Cup a României, în 2016, cu Cehia și Germania, ambele pierdute."Ne bucurăm că putem să jucăm în singura sala competitivă la nivel european din România, sala de la Cluj-Napoca, mai ales că am înțeles că pentru acest meci s-a mărit și numărul de locuri. Eu cred că pentru un asemenea eveniment, ținând cont de rezultatele fetelor, de faptul că o avem pe Simona Halep, numărul 1 mondial, că avem cinci jucătoare între cele mai bune 100 din lume, chiar aveam nevoie de o asemenea sală și sunt mai mult ca sigur că o să fie plină'', a declarat noul căpitan-nejucător al echipei României, Florin Segărceanu.''Este un meci interesant, nu va fi deloc ușor, pentru că în Fed Cup, ca și în Davis Cup, intervine factorul emoțional, ca de fiecare dată când joci pentru țara ta. În echipa Canadei este Eugenie Bouchard, o jucătoare valoroasă, care a fost în Top 10 WTA, dar care, în ultima perioadă, nu a mai avut rezultate atât de bune. În mod sigur va fi un meci foarte interesant și îi așteptăm pe suporteri alături de noi", a mai spus fostul tenisman.Și Răzvan Itu, vicepreședinte al Federației Române de Tenis, consideră că Sala Polivalentă clujeană este cea mai bună alegere, pentru că "Echipa de Fed Cup a României are parte de un test important și are nevoie ca suporterii să-i fie aproape, iar la Cluj-Napoca fetele s-au simțit mereu ca acasă, iar publicul știe să le ducă spre victorie".România a învins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, în aprilie 2015, grație acestei victorii promovând în Grupa Mondială. România mai are o victorie în fața Canadei, în 1983, la Zurich, 3-0 în primul tur al Grupei Mondiale.