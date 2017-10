Tenis / Martina Hingis vrea să joace dublu mixt alături de Roger Federer la JO 2016

Ştire online publicată Miercuri, 25 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea elvețiană de tenis Martina Hingis, numărul unu mondial la dublu, și-a reiterat dorința de a juca alături de conaționalul ei Roger Federer în proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice din 2016, relatează Agerpres.ro.''Așa cum am zis mereu, mi-ar plăcea să joc alături de Roger, dar decizia nu stă în mâinile mele. El are propriul calendar și știu cât de aglomerat este. Dacă nu voi reuși, atunci sper să joc alături de Wawrinka. Stan mi-a spus că este disponibil, dacă Roger nu poate. Oricare dintre ei este o opțiune foarte bună pentru mine'', a declarat Hingis, 35 ani, care în acest an a câștigat Australian Open, Wimbledon și US Open la dublu mixt, Wimbledon, US Open și Turneul Campioanelor la dublu feminin.Federer, finalist la Turneul Campionilor, susține că nu poate juca simplu, dublu și dublu mixt pe parcursul a doar 8 zile la Rio: ''Dacă aș vrea să câștig totul, ar fi vorba de 15 meciuri în total. Nu cred că este realizabil. Nu știu încă. Trebuie să reflectez înainte să-mi fixez prioritățile.