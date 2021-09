Tenis / La numai 18 ani, Emma Răducanu - noua campioană la US Open

Jucătoarea de tenis britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani) a devenit prima sportivă din istorie venită din calificări care câştigă un turneu de Grand Slam.Sub privirile a 23.000 de spectatori, ea a învins-o, în două seturi, scor 6-4, 6-3, pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani), la New York, în finala US Open.Începând de luni, Emma Răducanu va deveni cea mai bine clasată jucătoare britanică, urcând până pe locul 23 WTA graţie succesului de la US Open. Ea este cea mai tânără laureată a unui turneu major, după rusoaica Maria Şarapova, învingătoare la Wimbledon în 2004, la vârsta de 17 ani.Foto: Facebook / Emma Răducanu