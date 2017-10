Tenis / Irina-Camelia Begu s-a calificat în finala Kremlin Cup

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucatoarea romanca Irina-Camelia Begu (locul 61 WTA) a reusit sa se califice in finala turneului Premier de la Moscova, Kremlin Cup, dupa ce a trecut de cehoaica Lucie Safarova (cap de serie 4) in trei seturi 7-6 1-6 6-3. Este cel mai important rezultat din cariera romancei, potrivit hotnews.ro.Meciul a durat putin peste doua ore si jumatate.Dupa ce a castigat un set intai extrem de echilibrat, fara break-uri, in tie-break, Begu a pierdut categoric mansa a doua, fiind condusa cu 5-0 si apoi reusind castigarea unui game. A revenit insa in setul trei, reusind primul si singurul sau break din meci, la scorul 4-3 pentru ea. A servit apoi pentru meci, la scorul 5-3.Calificarea romancei, in varsta de 24 de an, vine la fix un an dupa ce Simona Halep se califica in finala turneului, pe care ulterior l-a si castigat.In finala, Begu o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, cap de serie 6) si Katerina Siniakova (Cehia).Calificarea in finala ii asigura Irinei Begu un cec in valoare de 64.000 dolari si 305 puncte WTA.