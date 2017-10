Tenis / Irina Begu nu va participa la meciul de Fed Cup cu Cehia

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a anunțat, joi, pe pagina de Facebook, că nu va participa la meciul cu Cehia din cadrul Fed Cup, care ca avea loc weekend-ul viitor, la Cluj Napoca, din cauza unor probleme de sănătate."Mi-as fi dorit sa va dau o veste buna, insa problema de la genunchi inca nu a trecut si perioada mea de refacere va mai dura! Cu parere de rau, trebuie sa va anunt ca nu voi putea fi prezenta la Cluj alaturi de fete.Fed Cup a insemnat intotdeauna foarte mult pentru mine. Am trait momente unice si extrem de frumoase atunci cand am putut sa-mi reprezint tara oriunde am jucat, cu atat mai mult in fata publicului romanesc!Le urez fetelor multa bafta si sunt alaturi de ele! HAI ROMANIA!!!", a scris sportiva, potrivit romanialibera.ro.