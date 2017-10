Tenis / Irina Begu, calificată în turul al treilea la Wimbledon

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu, cap de serie numărul 29, s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, după o victorie cu 7-5, 6-7 (4), 7-5, în fața ucrainencei Lesia Țurenko, transmite Agerpres.ro.Begu (24 ani, 31 WTA) s-a impus la capătul unui meci dramatic, epuizant, care a durat două ore și 45 de minute, iar în turul următor o va întâlni pe rusoaica Maria Șarapova, numărul patru mondial, victorioasă cu 6-3, 6-1 în fața olandezei Richel Hogenkamp.Irina Begu a reușit cea mai bună performanță a sa la Wimbledon, după ce anul trecut a atins turul secund la All England Club.Meciul cu Țurenko a fost unul echilibrat, Irina ratând șansa de a încheia conturile în două seturi. În manșa inaugurală a confruntării, Begu a fost condusă cu 4-3, dar a întors scorul la 5-4, fiecare a mai reușit câte un break, dar românca și-a adjudecat setul, cu 7-5, în 51 de minute. În setul al doilea, la 5-4, Begu a ratat o minge de meci, apoi Țurenko a irosit o minge de set la 6-5 și s-a ajuns în tiebreak, unde jucătoarea ucraineană a greșit mai puțin și s-a impus cu 7-4.Begu a început bine setul decisiv (1-0), dar apoi a cedat trei ghemuri la rând (1-3). Țurenko a acuzat apoi oboseala și Begu a recuperat (3-3), fiecare a câștigat pe serviciul adversarei (4-4), Begu a preluat conducerea (5-4, 6-5), iar în final a profitat de erorile ucrainencei și a reușit să câștige setul cu 7-5 și meciul.Fiecare jucătoare a reușit câte un as, Begu a comis 8 duble greșeli, Țurenko 13, românca a avut 40 de lovituri direct câștigătoare, în timp ce Lesia 26, dar Irina a făcut și 41 de erori neforțate, spre deosebire de 38 ale adversarei.Irina, care trecuse de rusoaica Daria Gavrilova în primul tur, cu 7-6 (6), 6-1, a obținut prima sa victorie în duelurile cu Țurenko (26 ani), jucătoare aflată pe locul 68 în lume, după ce ucraineanca a nvins-o în 2011 în calificări la Acapulco, scor 6-3, 6-4, și anul trecut la Tașkent, în optimi, cu 3-6, 6-1, 7-6 (3).Irina Begu, la cel mai bun an din carieră (personal best la toate turneele de Mare Șlem — optimi la Australian Open, turul III la Roland Garros, turul III la Wimbledon), și-a asigurat un cec de 77.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA.Românca a pierdut singurul său meci cu Șarapova, disputat în 2012, în primul tur la Madrid, rusoaica impunându-se atunci cu 6-0, 6-3.Irina Begu va juca și la dublu la Wimbledon, alături de Lara Arruabarrena (Spania), urmând să le înfrunte în primul tur pe americancele Varvara Lepchenko/Christina McHale.