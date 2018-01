Tenis: Irina Begu, calificată în turul al doilea la Australian Open

Ştire online publicată Luni, 15 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o, luni, pe rusoaica Ekaterina Makarova, cap de serie numărul 31, cu 3-6, 6-4, 8-6.Irina Begu (27 ani, 40 WTA) s-a impus la capătul unui meci care a durat trei ore și un minut. Fiecare jucătoare a avut câte 2 ași și 5 duble greșeli, Makarova a avut mai multe lovituri direct câștigătoare (30-22), dar a comis și mai multe erori neforțate.Begu are acum 2-1 în meciurile directe cu Makarova (29 ani, 33 WTA). Begu a câștigat cu 6-4, 6-4 în 2014 în optimi la Moscova, iar Makarova a învins în 2015 în sferturi la Washington, cu 6-4, 2-6, 6-1.Românca și-a asigurat un cec de 80.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA. În turul secund, Begu o va înfrunta pe croata Petra Martic, victorioasă cu 7-6 (5), 6-3. Martic a obținut victoria, cu 6-4, 4-6, 6-3 în singurul meci direct, din 2012, în Fed Cup, în Israel, transmite Agerpres.ro.Monica Niculescu (30 ani, 85 WTA) a fost învinsă de germanca Mona Barthel (27 ani, 52 WTA), luni, cu 6-4, 7-5, în primul tur. Barthel s-a impus într-o oră și 49 minute.Monica a avut un as și a făcut 6 duble greșeli, în timp ce Barthel a reușit 2 ași și 5 duble greșeli, dar a adunat mai multe mingi direct câștigătoare, 36-18.Barthel are 3-1 la meciurile directe acum, după ce s-a mai impus în 2013 în primul tur la Wimbledon, cu 6-3, 4-6, 7-5, și în 2014, în optimi la Luxemburg, cu 0-6, 7-5, 6-3. Monica a învins în 2014 la Hobart, în optimi, cu 7-6 (5), 6-1.Niculescu va primi pentru participare un cec de 50.000 de dolari australieni și 10 puncte WTA.Tot luni va juca în primul tur Mihaela Buzărnescu, împotriva danezei Caroline Wozniacki, a doua favorită. Pe tabloul principal se mai află trei românce, Simona Halep, principala favorită, care o va înfrunta pe australianca Destanee Aiava, Sorana Cîstea, care va evolua contra kazahei Zarina Dias, și Ana Bogdan, care o va întâlni pe Kristina Mladenovic (Franța).