Tenis / Ion Țiriac: "Simona are toate șansele să câștige titlul" la Roland Garros

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul campion român Ion Țiriac, prezent la Paris, în loja sa închiriată de aproape trei decenii, a apreciat că Simona Halep poate câștiga finala turneului de la Roland Garros, sâmbătă, cu Maria Șarapova."Simona Halep are toate șansele să câștige în finala de sâmbătă cu Maria Șarapova, am spus întotdeauna că poate să câștige un Grand Slam", a afirmat Țiriac, citat de site-ului specializat doartenis.ro."Orice moment să câștigi un Grand Slam e bun. Chiar dacă a pierdut finala cu Șarapova la Madrid, are șansele ei. Și acea finală trebuia și putea să o câștige", a mai spus Țiriac, reamintind de finala turneului de luna trecută din capitala Spaniei, câștigată de Șarapova, dar în care Simona Halep și-a adjudecat clar, cu 6-1, primul set.