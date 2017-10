Tenis / Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, în finala competiţiei

Tenis / Horia Tecău și Jean-Julien Rojer, în finala competiției

Vineri, 25 August 2017

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 2, s-a calificat in finala turneului ATP de la Winston-Salem, transmite News.ro.Tecau si Rojer au trecut in semifinale de echipa Brian Baker/Nikola Mektic (SUA/Croatia), cap de serie numarul 4, scor 6-1, 6-0, dupa 51 de minute de joc.In finala, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor evolua cu perechea Julio Peralta/Horacio Zeballos (Chile/Argentina).Calificarea in finala este recompensata la Winston-Salem Open cu un premiu total de 19.260 de dolari si cu 150 de puncte ATP.