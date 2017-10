Tenis / Horia Tecău renunţă la colaborarea cu Lindstedt şi va face pereche cu nr. 3 mondial

Tenis / Horia Tecău renunță la colaborarea cu Lindstedt și va face pereche cu nr. 3 mondial

Horia Tecău va face un pas important în cariera sa, urmând ca din 2013 să renunțe la colaborarea cu suedezul Robert Lindstedt, și să facă echipă cu bielorusul Max Mirnyi, numărul 3 mondial în ierarhia de dublu.Anunțul a fost făcut de tenismanul de 35 de ani, după întâlnirea Polonia - Belarus, din Cupa Davis.Max Mirnyi are în palmares 6 turnee de Mare Șlem (Roland Garros - 2005, 2006, 2011, 2012; US Open: 2000, 2002) și în 2003 era considerat cel mai bun jucător de dublu din lume. Până în acest an, Max a făcut pereche cu canadianul Daniel Nestor, iar în trecut i-a mai avut drept parteneri pe Lleyton Hewitt, Mahesh Bhupathi sau Jonas Björkman.