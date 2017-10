Tenis / Horia Tecău, pe tabloul de dublu mixt la US Open

Jucătorul de tenis Horia Tecău este singurul român care va evolua în proba de dublu mixt din cadrul turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, care are loc la arenele Flushing Medows din New York.Tecău va face pereche cu indiana Sania Mirza, iar adversarii din primul tur sunt favoriții nr. 8, Liezel Huber (SUA) și Marcelo Melo (Brazilia).