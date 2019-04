Tenis - Fed Cup: Simona Halep - Ne dorim să câştigăm la simplu, să nu creăm emoţii

Tenis - Fed Cup: Simona Halep - Ne dorim să câștigăm la simplu, să nu creăm emoții

Simona Halep, racheta numărul unu a echipei de Fed Cup a României, a declarat, luni, pe aeroportul Otopeni, înaintea plecării spre Paris pentru meciul cu Franța din semifinalele competiției (20-21 aprilie), că s-a antrenat foarte bine în ultima perioadă, a ajuns la un nivel destul de ridicat pe zgură și speră ca partida de dublu să nu mai fie decisivă ca în sfertul cu Cehia, scrie Agerpres.Fostul lider mondial a opinat că meciul cu Franța se anunță dificil, dar speră ca balanța victoriei să se încline de partea României înaintea ultimei partide de dublu: ''E greu să spun, pentru că nu am mai jucat contra Franței și pe hârtie nu este mai dificil, pentru că Cehia a fost campioană șase ani din opt, sau ceva de genul ăsta, dar va fi greu cu siguranță. Nu ne dorim acest lucru, ne dorim să câștigăm la simplu, ca să nu creăm emoții, dar orice meci este important și dacă vom ajunge la dublu, fetele sunt destul de puternice ca să câștige meciul. Suntem jucătoare puternice, suntem într-o formă bună, consider eu, atmosfera este un lucru foarte important în echipă și cred că și publicul, care o să ne susțină. Sunt foarte mulți care vor veni și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru''.Simona a avut parte de susținere din partea publicului francez la Roland Garros, unde a câștigat trofeul în 2018, dar acum nu mai este cazul și speră ca fanii români să impulsioneze echipa României la fel ca la meciul cu Cehia de la Ostrava: ''E altceva, jucăm contra Franței și cred că publicul va fi cu Franța, așa e normal. Știu că este un public gălăgios, în sensul bun, au o galerie foarte puternică, dar trebuie să ne luăm energia de la suporterii noștri, de la echipa noastră și de la apropiații noștri care vin să ne susțină''.Față de echipa de la meciul cu Cehia (3-2) din sferturi, căpitanul Florin Segărceanu a înlocuit-o pe Ana Bogdan cu Raluca Olaru, o jucătoare specializată în partidele de dublu.''Este treaba căpitanului, el a luat întotdeauna deciziile și le ia în continuare. Sunt deciziile lui și noi doar ne adaptăm deciziei'', a spus numărul 2 WTA.Halep a adăugat că s-a pregătit foarte bine pe zgura de la Stejarii Country Club și se așteaptă la o confruntare complicată cu componentele echipei Franței (Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic și Fiona Ferro).''Și ele au avut rezultate foarte bune pe zgură. Eu am avut rezultat maxim, fiind câștigătoare la Roland Garros anul trecut, dar fiecare meci e diferit, iar zgura în sală e un pic altfel. M-am antrenat toată perioada la Stejarii Country Club și a fost o perioadă foarte bună, prin care cred eu am ajuns la un nivel destul de ridicat pe zgură deocamdată. Dar fiecare meci este dificil și fiecare partidă este cu foarte mare încărcătură emoțională la Fed Cup. În general nu mi-e teamă de nicio jucătoare, încerc să mă autodepășesc de fiecare dată, încerc să mă concentrez pe mine, pe ceea ce trebuie să joc și rezultatul vine de la sine. Cred că toate au un stil dificil, un stil diferit, nu poți s-o compari pe Garcia cu Cornet sau cu Mladenovic, toate sunt dificile și la nivelul acesta fiecare meci este greu, așa că o să vedem'', a declarat Simona Halep.Echipa României, alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu, Raluca Olaru și căpitanul-nejucător Florin Segărceanu, a plecat luni la prânz către Rouen, gazda semifinalei din Fed Cup.În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deținătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obținute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, și de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franța a dispus cu 3-1 de Belgia.Meciul Franța - România se dispută pe 20 și 21 aprilie la Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, sală inaugurată în 2012 și care în funcție de configurație are o capacitate de 4.500-6.000 locuri.