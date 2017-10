Tenis / Declaraţii incendiare ale lui Andrei Pavel despre jocuri de culise

Tenis / Declarații incendiare ale lui Andrei Pavel despre jocuri de culise

Fostul tenisman constănțean Andrei Pavel a dat publicității o scrisoare deschisă, în care explică motivele și contextul revocării sale din funcția de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României.„Destituirea din funcția de căpitan al lotului masculin de Cupa Davis a survenit fără o înștiințare din partea Federației Române de Tenis. La momentul demiterii am aflat decizia, cu consternare, de la componenții echipei de Cupa Davis, abia ulterior am primit un e-mail din partea Federației Române de Tenis în care am fost anunțat că nu mai ocup poziția de căpitan nejucător al echipei. Contextul revocării din funcție include considerente exclusiv subiective, demiterea în sine prevalând argumente personale susținute de conducerea federației”, afirmă Pavel în documentul transmis de agerpres.„Cneazul” susține că demiterea sa a venit „ca urmare a refuzului de a accepta jocurile de culise ale Federației Române de Tenis și pe fondul politicii conducerii federație, care aduce prejudicii grave lotului național. Acțiunile federației confirmă, în repetate rânduri, o politică pe considerente pur subiective, aflate în contradicție cu performanțele echipei de Cupa Davis”.Pe larg despre acest subiect, în ediția de mâine a ziarului nostru.