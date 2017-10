Tenis de masă / Elizabeta Samara şi Daniela Dodean-Monteiro, calificate în optimi la Mondiale

Tenis de masă / Elizabeta Samara și Daniela Dodean-Monteiro, calificate în optimi la Mondiale

Ştire online publicată Vineri, 02 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarele române Elizabeta Samara și Daniela Dodean-Monteiro s-au calificat, joi, în optimile de finală ale probei feminine de simplu din cadrul Campionatelor Mondiale individuale de tenis de masă de la Dusseldorf (Germania).Samara a reușit o performanță remarcabilă, învingând-o în turul al treilea pe japoneza Hitomi Sato, numărul 10 mondial, cu 4-3 (5-11, 8-11, 11-7, 11-8, 4-11, 11-8, 11-8).Samara, fostă campioană europeană, acum numărul 31 în lume, a fost condusă cu 2-0 și 3-2 la seturi, dar a reușit să întoarcă soarta meciului și să obțină calificarea.''Nu am simțit mingea așa bine la început. (...) Am avut o combinație bună de spin și accelerare. Ea a făcut multe greșeli azi, am știut acest lucru și îl așteptam'', a declarat Samara, citată de site-ul federației internaționale.Samara și-a găsit ritmul la timp, câștigând unul dintre cele mai lungi meciuri pe care le-a jucat în ultima vreme, mai ales după ce a fost operată la genunchi, la începutul anului, mai notează sursa citată.Daniela Monteiro-Dodean a trecut de Jia Liu cu 4-1 (11-3, 113-11, 11-8, 8-11, 11-9), răzbunând astfel eliminarea colegei sale Bernadette Szocs în faza anterioară de către jucătoarea austriacă de origine chineză.În optimi, Elizabeta Samara va întâlni o altă reprezentantă a Japoniei, Kasumi Ishikawa, în timp ce Daniela Monteiro-Dodean va avea un meci foarte greu cu chinezoaica Meng Chen.