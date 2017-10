Tenis Cupa Davis / Hănescu nu va juca împotriva Cehiei

Sâmbătă, 03 Septembrie 2011

Victor Hanescu l-a anuntat pe Andrei Pavel, capitanul nejucator al Romaniei, ca nu va juca in barajul cu Cehia, care va avea loc in perioada 16-18 septembrie.Victor Hanescu, singurul jucator roman din Top 100, a refuzat convocarea motivand ca se resimte din cauza programului competitional deosebit de incarcat. El insa in ultimele trei luni a disputat doar noua partide, castigand doua.Dupa refuzul lui Hanescu, echipa Romaniei va fi formata cel mai probabil din Horia Tecau, Adrian Ungur, Victor Crivoi si Marius Copil.