Tenis / COSR, mesaj de felicitare pentru jucătoarea Emma Răducanu

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român i-a adresat, duminică, 12 septembrie, un mesaj de felicitare jucătoarei britanice de origine română Emma Răducanu, care a câştigat trofeul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.„Felicitări, Emma Răducanu!Ne-ai arătat că în sport orice e posibil! Trăiește momentul, păstrează sentimentul, împarte visul!Team Romania întregește lista celor care te felicită pentru sinceritatea, bucuria și încrederea arătată pe terenul de tenis. US Open are o nouă campioană cu rădăcini românești, valoroasă și frumoasă!”, este mesajul transmis de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Emma Răducanu (18 ani și zece luni) a câștigat primul ei turneu de Grand Slam, US Open, după ce a învins-o, scor 6-4, 6-3, pe Leylah Fernandez (Canada), în finala de la New York.Emma Răducanu bate numeroase recorduri: ea devine prima jucătoare de tenis (atât la masculin, cât și la feminin) care a reușit să câștige un Grand Slam venind din calificări, cea mai tânără jucătoare de tenis care a câștigat un Grand Slam de la Maria Sarapova (Wimbledon 2004) și prima jucătoare de tenis britanică care triumfă într-un Grand Slam după Virginia Wade în 1977. Răducanu a făcut acest lucru fără a pierde un set pe tot parcursul turneului de la US Open, prima după Serena Williams în 2014.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / US Open Tennis Championships