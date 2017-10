Tenis Club Idu, gazda Naţionalelor Under 14

Spectacol pe zgură, săptămâna aceasta, la Mamaia

Tenis Club Idu, gazda Naționalelor Under 14

Începând de astăzi și până duminică, 26 mai, Tenis Club Idu Mamaia și Federația Română de Tenis organizează întrecerile Campionatului Național individual de tenis Under 14 (jucătoare și jucători cu vârsta sub 14 ani). La startul turneului de la Mamaia, au confirmat participarea cei mai valoroși jucători de tenis din România la categoria lor de vârstă, pe ambele tablouri de concurs (simplu fete și simplu băieți) urmând să fie prezenți și primii zece clasați în clasamentele naționale. În concursul masculin, principal favorit este Edris Fetisleam, sportiv legitimat la CSU Știința Constanța. Lista primilor patru favoriți este completată de Ioan Luca Vidan (Tenis Prim București), Florian Aldică (TC Fibec Câmpina) și Valentin Popescu (Livone TC Ilie Năs-tase București). Șanse bune la accederea în fazele supe-rioare ale turneului au și alți doi jucători constănțeni, Ște-fan Francisc Paloși (LPS „Nicolae Rotaru”, nr. 5) și Adrian Boitan (CSU Știința, nr. 7). Competiția fetelor o are mare favorită pe Andreea Amalia Roșca (Politehnica București), iar între primele opt jucătoare creditate cu șanse la câștigarea titlului național se află și două sportive de la malul mării, Ramona Eva Chivu (nr.7) și Selma Ște-fania Cadar (nr. 8), ambele de la LPS „Nicolae Rotaru”. Pe fiecare dintre cele două tablouri de concurs figurează câte 64 de locuri. Arbitrul principal al turneului este Sergiu Vladu, iar director de turneu - Marian Sandu. Organizatorii au decis ca accesul spectatorilor în tribune să fie gratuit.