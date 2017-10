Show de Cupa Davis, la vară, la Mamaia

Tenis Club Idu, gazda întâlnirii România - Slovacia

Federația Română de Tenis va organiza, în perioada 17-19 iulie, întâlnirea de Cupa Davis România - Slovacia, contând pentru turul 2 din Grupa I, Zona Euro-Africană, gazdă fiind terenul central al Clubului Idu din Mamaia.Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat că a primit mai multe propuneri, din partea cluburilor de tenis din țară, pentru a găzdui meciul de Cupa Davis cu Slovacia, însă a ales varianta Constanța, în luarea deciziei cântărind și dorința jucătorilor.„În urma solicitării noastre către cluburile din țară, pentru a găzdui întâlnirea de Cupa Davis România - Slovacia, pe adresa federației au venit mai multe cereri. Le-am analizat pe toate și având în vedere respectarea normelor ITF în ceea ce privește organizarea unei astfel de competiții, continuarea ideii de a promova evenimentul în cât mai multe orașe din țară, precum și dorința jucătorilor și a staff-ului echipei de Cupa Davis a României, am hotărât ca, de data aceasta, să ajungem la Constanța, pe terenul central de la Tenis Club Idu. Vreau să le mulțumesc tuturor cluburilor care s-au arătat dornice să ne ajute și, cu siguranță, vom colabora în acest sens, cu alte ocazii.Locul ales, unul de referință pentru o parte din echipă, sperăm să fie de bun augur pentru băieții noștri, care vor face tot posibilul să califice România în barajul spre elita mondială. Acest lucru va fi posibil și cu ajutorul fanilor pe care îi așteptăm în număr cât mai mare”, a declarat Cosac.La rândul său, căpitanul-nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Andrei Pavel, spune că, pentru el și Horia Tecău, a juca în orașul natal aduce un plus de motivație.„Avem în față un meci foarte important, cu Slovacia, care ne poate readuce mai aproape de elita mondială. Mă bucur că orașul Constanța a fost ales să găzduiască această întâlnire. Oriunde am juca în România ne simțim «acasă», dar să joci în orașul natal e o motivație în plus. Pe lângă locul de desfășurare, susținerea suporterilor este crucială și sunt sigur că și la Constanța vom avea fani mulți și înfocați, care vor umple arena și care ne vor «ridica» în momentele-cheie”, a spus „Cneazul”.„O decizie care ne onorează“Vestea că federația a ales oferta clubu-lui din Mamaia a produs multă bucurie pe litoral.„Ne onorează decizia Federației Ro-mâne de Tenis privind găzduirea meciurilor de Cupa Davis. Desfășurarea acestui eveniment, pentru a doua oară la Con-stanța (n.r. - în 2002, România a surcla-sat Austria, 5-0, la Sala Sporturilor), cât și prezența constănțenilor Andrei Pavel și Horia Tecău, componenți ai echipei României, vor aduce un plus de mândrie iubitorilor de tenis de la malul mării. Tenis Club Idu Mamaia vă așteaptă să ne bucurăm de tenis împreună”, a declarat managerul Tenis Club Idu, Alina Idu.Echipa care va câștiga întâlnirea de la Mamaia se va califica în barajul pentru Grupa Mondială, în timp ce echipa care pierde va merge în turul 1 din Grupa I, Zona Euro-Africană.România și Slovacia s-au mai întâlnit o singură dată în această competiție, în 2002, în Slovacia, când tricolorii (Andrei Pavel, Adrian Voinea, Gabriel Trifu și Victor Hănescu) au câștigat întâlnirea, cu scorul de 4-1.