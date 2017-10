Tenis Club Idu a iniţiat copiii în sportul alb la City Park Mall

Distracție și sport!

Tenis Club Idu a inițiat copiii în sportul alb la City Park Mall

Zilele trecute, Tenis Club Idu Mamaia și-a amplasat două mini-fileuri de tenis și un video-proiector pe scena de la City Park Mall, realizând o prezentare cu oferta clubului. Antrenorii, împreună cu sportivii lor i-au luat pe cei doritori să învețe tenis, în special copii, și le-au arătat cum trebuie să țină racheta și cum să lovească mingea peste fileu, în timp ce părinții acestora au studiat pliantele în care se afișau serviciile și tarifele de pregătire.Reprezentanții Tenis Club Idu Mamaia s-au aflat, zilele trecute, la City Park Mall, în mijlocul tinerilor, promovând sportul alb și mișcarea în rândul copiilor. A fost o acțiune binevenită atât de către trecători, care au fost atrași imediat după începerea prezentării să vadă despre ce este vorba, dar și de oameni care au venit cu copiii special pentru acest eveniment.„A fost o acțiune desfășurată de către Direcția Pentru Sport și Tineret Constanța, în care fiecare club sportiv din orașul nostru a venit să-și prezinte programul. Joi, am fost noi, cei de la Tenis Club Idu Mamaia, pentru a ne prezenta programul de antrenament. Este un loc extraordinar de promovare a tenisului și sunt foarte bucuros să văd atâta lume interesată de tenis. Sunt de asemenea bucuros că lumea practică acest sport prin educație fizică și reușesc să aibă o sănătate bună. Mișcarea este benefică pentru copii. Ajută în toate domeniile, inclusiv în integrarea în societate”, a explicat antrenorul TC IDU Mamaia, Damian Petcu.La prezentare, printre sportivii renumiți ai clubului constănțean s-a regăsit și Adrian Boitan, care a răspuns vizibil emoționat la întrebările reporterilor.„Îmi place tenisul foarte mult. La 12 ani, am câștigat titlul de vicecampion național la simplu și campion național la dublu. Am mers la Europene, unde am luat locul 4. Momentan sunt locul 7, dar voi mai urca. Îmi doresc să ajung cât mai sus și să devin cât mai bun. Idolul meu este Roger Federer. Sper ca într-o zi să ajung ca el”, ne-a spus tenismenul Adrian Boitan.Un alt tânăr de perspectivă prezent la fața locului a fost Ion Efrim (16 ani), campion european la U14 (ediția de vară) și campion național la U14.„Idolul meu este, clar, Rafael Nadal. Îmi doresc ca el să-și revină în clasament, dar este greu pentru că a lipsit mult, iar Djokovic este într-o formă incredibilă. Pentru viitor, îmi doresc să ajung cât mai sus, dar va fi mult de muncă”, a declarat Ion Efrim.Campanie de promovare a sportuluiAcțiunea celor de la TC Idu Mamaia nu a fost una singulară. De-a lungul ultimelor două săptămâni, mai multe cluburi și instituții sportive din Constanța și-au prezentat oferta, printre acestea numărându-se CS Marea Neagră Constanța (Kung-Fu) sau LPS „Nicolae Rotaru”.„Pentru că a fost timp de iarnă, ne-am gândit să facem o acțiune într-un cadru acoperit cu foarte mult public. Dorința noastră a fost să ajutăm cât se poate de mult cluburile sportive constănțene pentru a-și promova ramurile de sport practicate și iată că, de mai bine de două săptămâni, în City Park Mall, în fiecare zi, câte două - trei cluburi de sport și-au prezentat oferta. Este vorba despre un târg de sport pe care ne-am gândit să-l facem în mod repetat. Odată ce timpul ne va permite, acest tip de acțiuni vor fi făcute de două - trei ori pe an în spații deschise, în parcuri, în zone în care publicul larg are acces. Ceea ce este important este că, în felul acesta, cam toți cei peste 20.000 de oameni care intră în acest centru comercial au parte de momente de vizibilitate maximă, așa fel încât să-și dorească să-și ducă copii să facă sport. Astfel, cluburile sunt în măsură să ofere informații cu privire la activitățile sportive pe care le desfășoară, în acest fel, fiind cât mai aproape de copiii, tineri. Îi vedem pe acești micuți care probabil, nu peste mult timp, vor fi campioni în tenis”, a declarat directorul DJST Constanța, Claudiu Teliceanu.Sănătate prin mișcarePentru cei de la conducerea DJST Constanța, promovarea sportului și a mișcării este esențială pentru ca cetățenii orașului nostru să învețe să-și formeze un mod de viață sănătos, prin sport.„Mișcarea este benefică pentru toată lumea. Dincolo de tot ceea ce înseamnă chestiuni de natură medicală, toată lumea este de acord că sportul și o viață activă generează un mod de viață mult mai bun. Este bucuria noastră să promovăm cât mai mult sportul și iată că în felul acesta, încercăm ca pentru cei mai mici să ne adresăm încă din primele momente ale vieții, astfel încât a face sport să devină un mod de viață”, a menționat Claudiu Teliceanu.