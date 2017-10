Tenis / Ce meciuri se joacă astăzi la Mamaia Idu - Comvex Trophy

Competiția de tenis desfășurată în prezent la Tenis Club Idu, Mamaia Idu - Comvex Trophy, a ajuns în faza rundei a doua în proba de simplu și în semifinale la dublu. Astăzi, la simplu, se va juca pentru accederea în sferturi iar la dublu, pentru calificarea în finală.Iată programul de azi: terenul central - Ines Ferrer-Suarez (Spania) vs Die Evtimova (Bulgaria, nr. 4), ora 12.00; Laura-Ioana Andrei / CristinA Dinu (România, nr. 3) vs Diana Buzelan / Ines Ferrer-Suarez (România / Spania, nr. 2), nu înainte de ora 18.00; terenul 1 - Cindy Burger (Olanda) vs Laura-Ioana Andrei (România, nr. 6), ora 12.00, urmat de: Irina Maria Bara (România) vs Nicole Rottmann (Austria), urmat de: Dalila Jakupovic (Slovenia) vs Clothilde de Bernardi (Franța); terenul 3 - Yvonne Neuwrith (Austria) vs Cristina Dinu (România, nr. 2), ora 12.00, urmat de: Vivien Juhaszova (Slovacia) vs Ana Bogdan (România, nr. 7); Vivien Juhaszova / Camilla Rosatello (Slovacia / Italia) vs Kamila Kerimbayeva / Christina Shakovets (Kazahstan / Germania), nu înainte de ora 17.30; terenul 4 - Indy de Vroome (Olanda, nr. 8) vs Camilla Rosatello (Italia), ora 12.00, urmat de: Melanie Klaffner (Austria, nr. 1) vs Katerina Kramperova (Cehia).