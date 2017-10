Tenis: Ce a mărturisit Horia Tecău după câştigarea probei de dublu de la Wimbledon

Tenis: Ce a mărturisit Horia Tecău după câștigarea probei de dublu de la Wimbledon

Jucătorul român de tenis Horia Tecău s-a întors aseară în România, după ce a câștigat proba de dublu masculin. La conferința de presă organizată la Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni, Tecău a mărturisit că a fost „visul suprem” să câștige la Wimbledon.„Sunt extrem de fericit, sâmbătă mi-am îndeplinit un vis, am fost foarte emoționat, am trăit experiențe minunate pe acest teren, la Wimbledon. Am avut săptămâni grozave, înainte am ajuns să joc trei finale. Dar cred că nici 20 de finale nu s-ar compara cu un titlu obținut și mai ales cu prietenul meu Jean-Julien (Rojer, n. red.). A fost ceva fantastic. Nu realizez ce s-a întâmplat, o țin tot într-o petrecere de când am terminat acea finală și sunt foarte fericit că pot să aduc acest trofeu acasă. Pentru mine era visul suprem. Trebuie să-mi revin, să mă bucur de acest trofeu și să îmi găsesc alt vis. Cred că următorul vis pentru mine va fi titlul de la US Open. Turneul de la US Open, Turneul Campionilor, trebuie să-mi găsesc alt vis, altă motivație, ca să merg înainte și acum, că am gustat visul, că am gustat această experiență de a câștiga un turneu de Grand Slam, ne dorim să mai trăim acest moment”, a declarat Tecău, citat de Agerpres.