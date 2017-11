Tenis: Bulgarul Grigor Dimitrov a câștigat Turneul Campionilor

Ştire online publicată Duminică, 19 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a câștigat Turneului Campionilor (ATP Finals), după ce l-a învins în finală pe belgianul David Goffin, cu 7-5, 4-6, 6-3, duminică, la Londra.Dimitrov, care luni va deveni în premieră numărul trei mondial, a cucerit cel mai important titlu din cariera sa, după două ore și 30 de minute de joc.Dimitrov (26 ani, 6 ATP), al șaselea favorit, are acum 5-1 în meciurile directe cu Goffin (26 ani, 8 ATP), cap de serie numărul șapte, în circuitul ATP. Bulgarul a câștigat în 2014 în turul al treilea la US Open și anul acesta, în sferturi la Australian Open, în finală la Sofia, și în grupă la Turneul Campionilor, cu 6-0, 6-2, Goffin învingând, tot în 2017, la Rotterdam, în sferturi. Dimitrov mai are și trei victorii la turnee challenger și futures.