Tenis: Bucharest Open, prezent în România, minim patru ani

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Tenis a obținut licența de a desfășura Bucharest Open, cel mai mare turneu de tenis din România, destinat categoriei feminine, pentru minim patru ani.„În 2013, am demarat negocierile cu deținătorul licenței pentru transferarea organizării turneului Hungarian Grand Prix de la Budapesta la București, iar anul acesta am putut organiza prima ediție a celui mai mare turneu WTA din istoria României. Lucrurile au ieșit cum nu se poate mai bine, iar acum am reușit să luăm licența acestui turneu pentru încă 4 ani, semnând contractul cu proprietarul turneului, Jeno Marky, din Ungaria. Este o șansă enormă atât pentru tenisul românesc și jucătoarele noastre, cât și pentru fanii acestui sport, care vor avea posibilitatea de a vedea cât mai multe jucătoare de top pe arenele din România, deoarece vrem să îmbunătățim această competiție de la an la an.Suntem conștienți că acest lucru nu ar fi fost posibili fără susținerea Ministerului Tineretului și Sportului, a sponsorilor, a partenerilor, partenerilor media și fanilor acestui frumos sport pe care îi așteptăm alături de noi și la edițiile viitoare”, a declarat George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, pe site-ul oficial al frt.ro.Prima ediție Bucharest Open s-a desfășurat anul acesta, 7-14 iulie, și a fost câștigat de Simona Halep, la proba de simplu, și de Alexandra Cadanțu și Elena Bogdan, la dublu.